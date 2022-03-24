Eyüpsultan'da bir taksici tartıştığı kişinin üzerine elindeki tornavidayla yürüdü - Son Dakika

İstanbul Eyüpsultan'da bir taksici, yol kenarındaki tartıştığı kişinin üstüne elindeki tornavidayla yürüdü.

Alınan bilgiye göre, Silahtarağa Mahallesi Santral İstanbul mevkisinde bir taksici, yol kenarında bir kişiyle tartıştıktan sonra aracına bindi.

İlerlemeye başladığı sırada kendisine hareket edilmesi üzerine elinde tornavidayla tekrar aracından inen taksiciyi gören kişi olay yerinden uzaklaştı.

Taksici, o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalışan başka birinin de üstüne yürüdü.

Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.