Eyüpsultan'da birçok noktada iş yerleri denetlendi - Son Dakika

Eyüpsultan'da birçok noktada iş yerleri denetlendi

Eyüpsultan'da birçok noktada iş yerleri denetlendi Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara işyerlerinde denetimlerde bulundu İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 denetimleri genelgesi kapsamında Eyüpsultan'da işyerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu.

Eyüpsultan'da birçok noktada iş yerleri denetlendi

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara işyerlerinde denetimlerde bulundu

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 denetimleri genelgesi kapsamında Eyüpsultan'da işyerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Denetimlere katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, esnafı ve vatandaşları hijyen, fiziki mesafe ve maske konusunda uyardı.

Bayram tatili nedeniyle yaşanan kalabalıklarda koronavirüs tedbirlerine dikkatlerin azalması üzerine İçişleri Bakanlığı konuya dikkat çekerek 81 vilayette denetimlerin artırılması istendi. Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Eyüpsultan'da başlatılan Korona virüs denetimleri çerçevesinde tüm iş yerleri ve pazar alanları kapsamlı olarak denetlendi. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü, börek salonunda bulunduğu birçok dükkan ziyaret edildi. Denetimler sırasında büyük çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu ayrıca iş yerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.

Denetimlere katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise iş yeri sahipleri ve vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı. Denetimler esnasında Kaymakam İhsan Kara, bir vatandaşı maskeyi yarım taktığı için uyardığı görüldü.

Denetimler esnasında açıklama yapan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Bugün Türkiye'de var olan ve aslında tüm dünyada var olan covid hastalığına karşı mücadelemizin bir safhasındayız. Denetimlerimizi çoğaltmak suretiyle her türlü kötüye gidişin önlenmesi ve bu günlerin en faydalı şekilde değerlendirilmesi hususunda gayretimiz var. Sayın İçişleri Bakanımızın genelgeleri doğrultusunda ve Sayın İstanbul Valimizin liderliğinde biz bu denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Denetimlerimizde bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşı bilgilendiriyoruz ve uyarıyoruz. Çok istemesek de zaman zaman idari işlem yapmak zorunda kalıyoruz. Burada amacımız hepimizin aynı. En sağlıklı günlere ulaşabilmek üzere gerekli gayreti hep beraber gösteriyoruz. Burada büyük denetim olarak bütün ticari mecralarda, sosyal hayatta, camilerde, meydanlarda, pazarlarda, alışveriş merkezi ve her yerde biz vatandaşımızın yanında oluyoruz ve onları uyarıyoruz. Gerekli gayretimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı ve güzel günlere Türkiye'yi götürmeye çalışıyoruz. Ben Eyüpsultan Kaymakamı olarak kurallara uyan vatandaşlarımıza ve bu denetimlerde başarılı faaliyetler gösteren personelimize ve ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Eyüpsultan'da birçok noktada iş yerleri denetlendi

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İhsan Kara, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eyüpsultan'da birçok noktada iş yerleri denetlendi - Son Dakika
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