Eyüpsultan'da CHP'liler Arasında Kavga: 3 Yaralı (2)
34 dakika önce
EYÜRPSULTAN CHP İlçe Binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.
EYÜRPSULTAN CHP
İlçe Binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan CHP İlçe Binası girişinde medyana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, CHP'den belediye başkanlığına aday gösterilen İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in grubu ile aday gösterilmeyen CHP'li aday adayı Emin Atmaca
'nın taraftarları arasından kavga çıktı.
Kavgada, Sinan Akçiçek, ilçe yöneticisi Nuri Telek, belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:03 Kaynak: DHA
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