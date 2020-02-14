Eyüpsultan'da çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

Polisin yaptığı incelemede, ölen kişinin yangın çıkan evde yalnız yaşayan Atalay Yenidünya (73) olduğu belirlendi.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde bir kişinin cesedine rastladı.

Güzeltepe Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı