Eyüpsultan'da Çocuk Kitapları Festivali'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Çocuk Kitapları Festivali'ne minikler yoğun ilgi gösterdi. Festivalde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Dijital çağda sosyal medyanın aktif kullanıldığı dönemde çocukların kitap okumasını, oradan şiir ezberlemesini istiyoruz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında sömestr tatilinde çocukların arkadaşlarıyla bir arada olacağı bir festivale imza attı. Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe minikler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, 70 yayınevi 40'tan fazla yazar imza günü ve söyleşilerle çocuklarla buluştu. Festival'de sanatçı Fatih Koca'nın sahne aldığı tasavvuf musikisi konseri miniklerle beraber gelen ailelerine keyifli anlar yaşattı. Öte yandan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki heyet Seyfullah Kartal'ın şiir dinletisinin ardından 'Dün Bugün Eyüpsultan' sergisini gezdi. Etkinlik kapsamında ünlü çocuk kitapları yazarı Bestami Yazgan kitaplarını çocuklar için imzaladı.

"Kitap ve çocuk birbirine çok güzel yakışıyor"

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemini vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu alan Ramazan ayında bütün etkinliklere ev sahipliği yapıyordu. Biz Ramazanın dışında da bu özelliklerin devam etmesini istiyorduk. Dünya Çocuk Hakları Haftası'na denk getirerek biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak Çocuk Kitap Festivali'ne imza attık. Derdimiz dijital çağda sosyal medyanın aktif kullanıldığı dönemde çocukların kitap okumasını, oradan şiir ezberlemesini istiyoruz. Belki merak edip 4 satırda onların yazmasını hayal ettik. O yüzden bu etkinlik bizim için çok önemli. Burası 20 gün cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. Kitap ve çocuk birbirine çok güzel yakışıyor" dedi.

"Haftada 1 kitap bitiriyorum"

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Mehmet Beran Özkan, "Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitap hediye aldım. Kitap okumayı seviyorum. Haftada 1 kitap bitiriyorum" diye konuştu.

"Kitap okurken içinden maceralar çıkıyor"

Haftada 2-3 kitap bitirdiğini belirten Aylin Asiye Akdağ, "Kitap okumayı çok seviyorum. Kitabın okurken içinden maceralar çıkıyor. Haftada 2-3 kitap bitiriyorum. En çok Kral Şakir kitabını seviyorum" ifadelerini kullandı.