Eyüpsultan'da çocuklara hijyen artırıcı oyuncaklı sabun dağıtıldı - Son Dakika

Eyüpsultan'da pandemi sürecinde "maske", "mesafe", hijyen kuralına dikkat çekmek, çocuklara temizlik ve hijyene teşvik etmek amacıyla sabun dağıtımı yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Pandemi sürecinde "maske", "mesafe", hijyen kuralına dikkat çekmek, çocukları temizlik ve hijyene teşvik etmek amacıyla sabun dağıtımı yaptı. "Yıka Elini Kap Hediyeni" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Eyüpsultan Meydanı'nda İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine oyuncak hediyeli sabun dağıtımı yapıldı. Dağıtılan oyuncaklı sabunlarla çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılarak, hijyene daha çok önem vermeleri teşvik ediliyor. Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken de katıldı. Çocuklara el yıkamayı sevdirecek oyuncaklı sabunun yapım aşamalarının detaylarıyla ilgili bilgi alan ve uygulamasını yapan Başkan Deniz Köken, sonrasında sabunları tek tek çocuklara dağıttı.

Ücretsiz olarak dağıtılan oyuncaklı sabunları alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, "Bu sabunları bize ellerimizin hijyeni için, korona virüsten daha fazla korunmak için verdiler. Bu sabunu bitirince içerisinde bulunan oyuncak hediyemiz oluyor. Bu oyuncaklara erişebilmek için elimizi daha çok yıkayacağız ve korona virüsten korunacağız" dediler. - İSTANBUL