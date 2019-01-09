Eyüpsultan'da Çöken İstinat Duvarının Son Durumu Havadan Görüntülendi

- Eyüpsultan'da çöken istinat duvarının son durumu havadan görüntülendi Eyüpsultan Devlet Hastanesinin bir bölümü yeniden hizmet vermeye başladıİSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu hastanede elektrikler kesilmiş ve hizmette aksamalar...

- Eyüpsultan'da çöken istinat duvarının son durumu havadan görüntülendi

Eyüpsultan Devlet Hastanesinin bir bölümü yeniden hizmet vermeye başladı



İSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu hastanede elektrikler kesilmiş ve hizmette aksamalar meydana gelmişti. UMKE ekiplerinin hastaneye getirdikleri jeneratör sonrası polikliniklerin bir kısmı hizmet vermeye başladı. Yapılan çalışmalar ve istinat duvarının çöktüğü alan havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çökmüş çevredeki üç bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Hastanede elektrik akımının kesilmiş ve hastane kısmı süreli de olsa hizmet verememişti. Dün akşam saatlerinde yapılan çalışmalarla hastaneye getirilen UMKE ekiplerinin jeneratörleriyle önce Acil kısmı aktif hale getirildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren sürdürülen çalışmalar sonucunda da hastaneye bağlı poliklinikler yeniden hizmete açıldı. Hastanenin C bloğu ise tedbir amaçlı boşaltılmaya başladı. Ekipler katlarda bulunan çeşitli ekipmanları alarak hastanenin başka bir bloğuna taşıdı.

Çökmenin yaşandığı alan iş makineleriyle temizlenmeye devam ediyor

İstinat duvarının çökmesi sonucu hastanenin arka bahçesine dökülen moloz ve toprak parçalarının belediyeye bağlı iş makineleri tarafından temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar zabıta ekiplerinin kontrolünde sağlanmaya devam ediyor. Duvarın çöktüğü sokakta bulunan 3 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina girişleri güvenlik şeridiyle kapatılırken polis ekipleri sokak üzerinde olası bir olumsuzluk yaşanmaması için beklemeye devam ediyor. Öte yandan belediye ekiplerin çalışmaları da havadan görüntülendi.

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