Eyüpsultan'da çöken üst geçidin enkazı kaldırıldı, yolun iki şeridi trafiğe açıldı
Eyüpsultan'da çöken üst geçidin enkazı kaldırıldı, yolun iki şeridi trafiğe açıldı Eyüpsultan'da bu sabah çöken üstgeçidin enkazı karayolları ekipler tarafından kaldırıldı ve yolun iki şeridi trafiğe açıldı.
Eyüpsultan'da çöken üst geçidin enkazı kaldırıldı, yolun iki şeridi trafiğe açıldı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da bu sabah çöken üstgeçidin enkazı karayolları ekipler tarafından kaldırıldı ve yolun iki şeridi trafiğe açıldı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Kışlası önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir sebeple bu sabah çökmüş ve yol trafiğe tamamen kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında akşam saat 18.00 sıralarında yolun iki şeridinde bulunan köprü enkazı kaldırıldı. Enkazın kaldırılmasıyla birlikte iki şerit trafiğe açıldı. Yol üzerindeki trafik yoğunluğu şeritlerin ikisinin kapalı olması sebebiyle sürüyor. Öte yandan bir kısmı yıkılan üst geçidin her iki tarafı da demir bariyerler ile kapatılarak oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı önlen alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 20:53
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eyüpsultan'da çöken üst geçidin enkazı kaldırıldı, yolun iki şeridi trafiğe açıldı - Son Dakika
Son Dakika Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı