Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor - Son Dakika

Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de sürüyor.

Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor, System.String[]

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de sürüyor. Yolda trafik akışı tek şerit olarak sağlanırken ekipler onarma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Kışlası önündeki üst geçit henüz bilinmeyen bir sebeple bu sabah çökmüş ve yol trafiğe tamamen kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında akşam saat 18.00 sıralarında yolun iki şeridinde bulunan köprü yoldan kaldırılırken enkazı kaldırma çalışmaları gece de devam ediyor. Yolda trafik akışı tek şerit olarak sağlanırken ekipler üst geçidin çökmesiyle yolda oluşan hasarı onarma çalışmasını sürdüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Hasdal, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 04:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor - Son Dakika
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