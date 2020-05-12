Eyüpsultan'da çölyak hastaları unutulmadı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını unutmayarak glutensiz gıda paketlerini ulaştırdı.



Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan, tüm dünyada vak'a sayısı artan korona virüse karşı bir dizi tedbirler alırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, rutin çalışmalarına devam ederken, virüs nedeniyle bu hizmetlerine yenilerini ekleyerek vatandaşları bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Her vatandaşını ayrı ayrı düşünen Eyüpsultan Belediyesi, glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını da unutmayarak glutensiz gıda paketlerini ulaştırdı. Paketlerini teslim alan vatandaşlar yapılan hizmetten memnun kaldıklarını, kendilerini unutmayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti.



17 bin adet gıda kolisi dağıtıldı



Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 17 bin adet kolinin dağıtımı tamamlanırken, gerekli görülen ailelere yardımlar devam ediyor. Yardımların kolay ulaşması için Eyüpsultan, 4 bölgeye ayrılarak dağıtım kolay bir şekilde yapılıyor. Gıda kolilerinin dağıtımına köylerden başlandı. Ardından dağıtıma diğer mahallelerde devam edildi. Gıda kolilerinin içinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunuyor. Gıda kolisi alan ihtiyaç sahipleri, Eyüpsultan Belediyesinin yapmış olduğu bu destekten dolayı memnun kaldıklarını ifade ettiler. - İSTANBUL