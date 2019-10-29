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Eyüpsultan'da Cumhuriyet Bayramı mehteranla kutlandı

1 saat önce

Eyüpsultan'da Cumhuriyet Bayramı mehteranla kutlandıİSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi tarafından kortej yürüyüşü düzenlendi.

Eyüpsultan'da Cumhuriyet Bayramı mehteranla kutlandı

İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi tarafından kortej yürüyüşü düzenlendi. Mehteran takımı eşliğinde düzenlen kortej yürüyüşüne Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile 7'den 77'e çok sayıda vatandaş katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü Eyüpsultan Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Kasım Çavuş Camii önünde başlayan kortej yürüyüşüne ellerinde Türk Bayrakları taşıyan çok sayıda vatandaş katıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte korteje katılan vatandaşların o anları renkli görüntüler oluşturdu. Eyüpsultan Belediyesi mehteran takımının yer aldığı kortej yürüyüşü Eyüpsultan Meydanında son buldu. Meydanda toplanan vatandaşlar mehter takımını coşkuyla karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mehteran takımı gösteri sundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "96 yıl sonra aynı heyecan, aynı coşkuyla Eyüpsultan meydanında Cumhuriyeti tekrar kutluyoruz. 96 yıl boyunca her yıl üzerine katarak heyecan aynı şekilde devam ediyor. 96 yıl önce bunu bize bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına şükran minnet ve dua ile hepsini yad ediyoruz. Bugün de ülkemizin en zor dönemini yaşıyoruz. Egemen güçlerin hayır demesine rağmen, ülkemiz 96 yıl sonra yeniden dimdik ayakta. Cerablus'da, Erbap'da, Resulayn'da ülkesinin güvenliğini en uç noktada sağlamak için bu mücadeleyi vermeye hazır ne nazır bir ordumuzla beraber ayaktayız. Hamdolsun, şükürler olsun" dedi.

Program, mehter takımının gösterilerinin ardından son buldu.

Eyüpsultan'da Cumhuriyet Bayramı mehteranla kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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