Eyüpsultan'da dairede patlama - Son Dakika

Eyüpsultan'da dairede patlama

Patlamanın yaşandığı odada kimsenin olmaması faciayı önled

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı odada kimsenin olmaması faciayı önlerken, patlamanın şiddetiyle çatıdan parçalar sokağa düştü.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Güzelce Mahallesi, Ender Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesi bütün sokağa yankılanırken, vatandaşlar sokağa dökülerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Patlamanın yaşandığı dairedeki ve binadaki vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Patlamanın şiddetiyle çatıdan parçalar sokağa döküldü. İhbar Üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlama nedeniyle çıkan küçük çaplı yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanma için hazırda bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın yaşandığı odada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Dairede inceleme yapan ekipler, patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için çalışma başlattı.