EYÜPSULTAN'DA DARP ETTİKLERİNİ KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EYÜPSULTAN'da R.İ.'yi darp ettikten sonra otomobiline 8 el ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı.

EYÜPSULTAN'da R.İ.'yi darp ettikten sonra otomobiline 8 el ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı. Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde dün polis ekipleri durumundan şüphelendikleri kişilerin otomobilini durdurdu. Otomobilden indirilen M.Ç., ve A.Ç. isimli kişilerin yapılan kaba üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda 2 kişinin, polis ekiplerinin uygulama yapmış oldukları Vardar Bulvarı'na yakın bulunan Şehit Adem Yaşari Parkı önünde R.İ., isimli kişiyi darp ettikten sonra araca 8 el ateş edip sonra kaçmaya çalışan kişiler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. - İstanbul

Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › EYÜPSULTAN'DA DARP ETTİKLERİNİ KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Son Dakika

Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı

Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak

Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı

Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?

Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı