Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada...Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada...Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı

09.03.2023 16:54

Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada.

Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada...Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı

Saldırgan adam polis ekiplerince yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da apartmanın içerisinde sevgilisini demir çubukla darp eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyette birçok suçtan kaydı olduğu anlaşılırken saldırıya uğrayan kadının kanlar içerisinde yerde kaldığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Taha O. ve sevgilisi Meral K. arasında bir süredir devam eden sorunlar vardı. Taha O. isimli şüpheli apartmanın içerisinde Meral K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli adam demir çubuk ile kadına saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı. Şüphelinin peşinden koşan kadın bir darbe daha alınca kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli adam ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Darp mağduru kadın 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.'dan şikayetçi oldu. Ekipler şüpheli adamı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kasten yaralama, taksirle yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret-tehdit ve açıktan hırsızlık suçlarından emniyette 8 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada...Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı - Son Dakika

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