EYÜPSULTAN'DA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDULAR - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDULAR

26.04.2022 00:01
EYÜPSULTAN'DA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDULAR

EYÜPSULTAN'da, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çakarak dereye uçtu.

EYÜPSULTAN'da, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çakarak dereye uçtu. Sürücü ile yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Emniyetevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GR 7350 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Kağıthane Deresi'ne uçtu. Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile arkadaşını kontrolden geçirdi. Otomobilin çıkarılmas için çalışma başlatıldı.

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Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDULAR - Son Dakika
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