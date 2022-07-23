Kazada yaralanan sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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