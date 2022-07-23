Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

23.07.2022 16:54
Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çırçır Mahallesi Başak Sokak'ta ilerleyen 34 UL 8638 plakalı hafriyat kamyonu, yokuştan inerken sürücü Ömer Eşk'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Sokaktan hızlı bir şekilde Atatürk Caddesi'ne gelen kamyon, duvarına çarptığı Asım Yıldız Parkı'nda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun kasasında bulunan toprak da iş makinesi tarafından boşaltıldı.

Ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması devam ediyor.

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Kaynak: AA

Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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