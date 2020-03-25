Eyüpsultan'da dezenfeksiyon çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da dezenfeksiyon çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor - Son Dakika

Eyüpsultan'da dezenfeksiyon çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçe genelinde başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Eyüpsultan'da dezenfeksiyon çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçe genelinde başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Vatandaşın sağlığını korumak, ilçe sakinlerinin virüs salgınından etkilenmesinin önüne geçmek için başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler cadde ve sokaklarda yaptıkları temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriyle birlikte sitelerde de titiz bir şekilde dezenfeksiyon çalışması yapıyorlar. Ekipler bugün de Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan sitelerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve dezenfeksiyon ekibi, Öğretmenler Sitesi, Didem Blokları, Şehremini Sitesi, Karaman Sitesi, Ana Haliç Sitesi, Mavi Haliç Sitesi, 190 Ada Site, Gönül Sitesi ve Maliye Blokları'nda dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.


Sitelerin girişleri, site içlerinde bulunan yeşil alanlar, bina girişleri, apartman içlerinde posta kutuları, merdivenler, korkuluklar, daire kapıları büyük bir titizlikle dezenfekte edildi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:57 Kaynak: İHA

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