EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI

20.05.2022 10:15

EYÜPSULTAN'da bir kişi, binanın diafonunu çaldı.

EYÜPSULTAN'da bir kişi, binanın diafonunu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Altınordu Caddesi'nde 17 Mayıs Salı saat 03.00 sıralarında şapkalı, kimliği belirsiz bir kişi, binanın diafonunu sökerek çaldı. Binada yaşayanlar, sabah kalktıklarında diafonun söküldüğünü görünce, şikayetçi oldular.

Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esnaf Muhammet Bulut, "Gece saat 03.00-04.00 civarlarında, yaklaşık 5 dakikalık bir olay bu. Hırsız 2 vidayı sökerek 3 bin liralık malzemeyi çalıyor. Bu sıralar çevremizde çok yaşanan bir olay. Başka binalarda da oldu buna benzer olaylar. İnsanlar uyurken söküp götürüyorlar, çok kolay. Bu kadar kolay olmasına şaşırdım. İki tane vidayı söküp kabloları da koparıp götürüyorlar" dedi.

EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI
EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI
EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI
EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI
EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI
EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI
EYÜPSULTAN'DA DİAFON HIRSIZLIĞI

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Eyüpsultan'da kadın çocuğunun yanında hırsızlık yaptı: O anlar kamerada Eyüpsultan'da kadın çocuğunun yanında hırsızlık yaptı: O anlar kamerada Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı
Kaynak: DHA

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