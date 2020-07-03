Eyüpsultan'da 'Doğa ile Tasarım' kursu başlıyor - Son Dakika

Sağlıklı, temiz, doğal gıda yetiştirmeyi öğrenmek, toprağı, doğayı tanımak, değerlerini anlamak ve çocuklara, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyenler için Eyüpsultan Belediyesi, "Doğa ile Tasarım" kursu başlatıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyenler için "Doğa ile Tasarım" kursu başlatıyor. Kursta, toprak olan her yerde kendi doğal gıdanızı yetiştirebilmeniz için bahçecilik bilgileri, mutfak atıklarından gübre toprak üretme, toprağı ve bitkileri tanıma eğitimleri verilecek. Eğitimci Taner Aksel tarafından online ve ücretsiz olarak verilecek olan eğitimler toplam 12 saat sürecek.Kursa katılımlar, 100 kişi ile sınırlı tutulacak.Eyüpsultan Belediyesi, son ön başvuru tarihinin 19 Temmuz 2020 olan kursa, her yerde kendi doğal gıdasını yetiştirmek isteyen vatandaşların katılmasının beklenildiğini duyurdu.