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Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın - Son Dakika

Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın

07.02.2022 16:35
Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın

EYÜPSULTAN Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu dolum tesisinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Serdar ALTINTEPE/ - EYÜPSULTAN Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu dolum tesisinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan doğal kaynak suyu dolum tesisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Tesisin plastik deposunda başlayan yangın, büyüyerek üretim alanına yayıldı. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıktığı sırada içeride bulunan çok sayıda çalışan ise tesisi hızla terk etti. İtfaiye ekipleri, yangının çevrede bulunan ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle tesis binasında hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

------------------------Yangından alevli görüntüler-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Tesisin içinden alevli görüntü-Genel ve detaylar


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Kemerburgaz, Eyüpsultan, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın - Son Dakika
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