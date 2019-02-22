Eyüpsultan'da Doğalgaz Hattı Çalışmasında Göçük: 1 Ölü (1)
1 saat önce
Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İstanbul DHAEyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi.
Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ İstanbul
DHA
Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görüntü dökümü
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-Olay yerinden görüntüler
- Polis
ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:13 Kaynak: DHA
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