Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Doğalgaz Hattı Çalışmasında Göçük: 1 Ölü (1)

Eyüpsultan'da Doğalgaz Hattı Çalışmasında Göçük: 1 Ölü (1)

1 saat önce

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İstanbul DHAEyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi.

Eyüpsultan'da Doğalgaz Hattı Çalışmasında Göçük: 1 Ölü (1), System.String[]
Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ İstanbul DHA

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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