Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Doğalgaz Hattı Çalışmasında Göçük: 1 Ölü (1)

Eyüpsultan'da Doğalgaz Hattı Çalışmasında Göçük: 1 Ölü (1)

1 saat önce

EYÜPSULTAN Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi.

Eyüpsultan'da Doğalgaz Hattı Çalışmasında Göçük: 1 Ölü (1), System.String[]
EYÜPSULTAN Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:48 Kaynak: DHA

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