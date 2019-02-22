Eyüpsultan'da Doğalgaz Hattı Çalışmasında Göçük: 1 Ölü (1)
1 saat önce
EYÜPSULTAN Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi.
EYÜPSULTAN Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:48 Kaynak: DHA
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