Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da drift yapan taksici kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da drift yapan taksici kamerada

29.03.2022 12:07
Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da drift yapan taksici kamerada

Son dakika haberleri: EYÜPSULTAN'da, trafikte taksiyle drift yaparak ilerleyen sürücü yakalandı.

EYÜPSULTAN'da, trafikte taksiyle drift yaparak ilerleyen sürücü yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 9 bin 125 lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde geçen Cumartesi saat 02.00 sıralarında taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada yayınladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçerek, söz konusu sürücünün B.Ç. isimli taksi sürücüsü olduğunu tespit etti. B.Ç. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilerek toplamda 9 bin 125 Lira idari para cezası kesildi. Sürücü B.Ç.'ye, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.


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Para Cezası, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da drift yapan taksici kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da drift yapan taksici kamerada - Son Dakika
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