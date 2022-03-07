Eyüpsultan'da düğün konvoyu: yolu kapatıp oynadılar - Son Dakika
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Eyüpsultan'da düğün konvoyu: yolu kapatıp oynadılar

07.03.2022 10:15
Eyüpsultan'da düğün konvoyu: yolu kapatıp oynadılar

EYÜPSULTAN'da düğün konvoyu yapan bir grup otomobillerinden inerek, yolun ortasında oynamaya başladı.

EYÜPSULTAN'da düğün konvoyu yapan bir grup otomobillerinden inerek, yolun ortasında oynamaya başladı. Konvoydakilerin trafiği kapatarak oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde dün, düğün konvoyu yapan bir grup, otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Konvoydakiler otomobillerinden inerek, müzik eşliğinde oynamaya başladı. Bir süre devam eden eğlence nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. O anlar konvoydaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Eyüpsultan'da düğün konvoyu: yolu kapatıp oynadılar
Eyüpsultan'da düğün konvoyu: yolu kapatıp oynadılar
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Eyüpsultan, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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