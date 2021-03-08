Eyüpsultan'da Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 13:49
Eyüpsultan'da Dünya Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadın çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadın çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Eyüpsultan Belediyesinin yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programında farklı birimlerden katılan kadın personellerle bir araya gelen Başkan Deniz Köken'e bu özel günde kızı Merve Köken de eşlik etti. Programda kadın personellerle kahvaltı edip sohbet eden Başkan Deniz Köken, yaptığı konuşmada son dönemde artan kadına şiddet olaylarına da vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"Kadınlar günü konusunu biraz daha farklı düşünmemiz lazım. Türkiye'de kadınlar gününü dramatiklikten çıkarıp, eğlence havasına dönüştürmemiz lazım. Ama maalesef konuşmaların ana bölümünü kınama ve taziyeler oluşturuyor. Her kadınlar gününde bu konular gündeme geliyor. Bu sorunu çözecek olan yine kadınlardır; çünkü bütün erkekleri kadınlar yetiştiriyor. Ben her altı ayda bir bu konularla ilgili istatistiklere bakarım. Bu kadar yasalarla uğraşmamıza rağmen son 10 yılda bir türlü istediğimiz noktaya gelemedik. Bunun bir sürü sebepleri var. Bu konuyla ilgili zaman zaman üst makamlarla konuştuk raporlar sunduk. Kapalı duvarlar arasında neler oluyor neler olmuyor konusunu bizim doğru analiz etmemiz lazım. Bundan sonraki yıllarda ne umut ediyorsunuz, sizden küçük hemcinslerinize nasıl bir gelecek bırakmak istiyorsunuz bununla ilgili bir rapor hazırlayıp Kadın ve Aile Müdürlüğümüze vererek bunu küçük bir kitapçık haline getirebiliriz."

"Merhametli yürek taşıyorsa kadın her yaşta güzeldir"

Eyüpsultan Belediyesi olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurduklarını, girişimci kadınlar için önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Deniz Köken, "Şimdi evde üreten kadınların, ürettikleri ürünleri, sıkıntı çekmeden, kolayca satmaları için bir site oluşturmaya çalışıyoruz. Günü kurtarmak yerine bizden sonrakilere de faydası olacak bir mekanizmayı hazırlamamız lazım. Bu sene pandemi nedeniyle kısmi bir kutlama yaptık, inşallah önümüzdeki sene pandemi biterse daha geniş bir katılımla bu kutlamayı yaparız. Kadınlar için bu kadar şiirler, besteler yapıldığı halde en çok sıkıntı neden burada var bunu düşünmemiz lazım. Sizlere Zekai Tunca'nın bir eserindeki sözleri armağan etmek istiyorum 'Aynalarla barışıksa, derli toplu ve de şıksa, merhametli yürek taşıyorsa kadın her yaşta güzeldir. Tekrardan Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Allah bundan sonraki günlerde suratımızı ekşitmesin, acı haber aldırmasın" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından tüm kadın personele ise çiçek ve " Doğan Cüceloğlu'nun Bir Kadın Bir Ses" kitabı hediye edildi. - İSTANBUL

Kadınlar Günü, Deniz Köken, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika


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