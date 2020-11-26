Eyüpsultan'da ekmek fırınları denetlendi - Son Dakika

Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA Eyüpsultan'da ekmek fırınları denetlenerek fiyat ve gramaj kontrolü yapıldı. Tarife dışında gramaj ve fiyatta ekmek satan fırınlara tutanak tutuldu.

Bazı ilçelerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 bazı fırınlarda 2 liradan satıldığının tespit edilmesi üzerinde İstanbul'da ekmek fırınlarında denetimler sıklaştırılırdı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve zabıta ekiplerince Eyüpsultan'da bulunan fırınlara denetim yapıldı. Denetimlerde ekmeklerin gramajları ve fiyatları kontrol edildi. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın da katılımıyla gerçekleşen denetimlerde 200 gram ekmeği 2 liradan satılan fırınlara tutanak tutuldu. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Kara, "Eyüpsultan'da ekmeklerimizin gramaj, fiyat, kalite kontrolünü yapıyoruz. Burada 200 gram ekmeği 1,5 liraya usulünce üretip satan fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat fiyat ve gramaj kuralına uymayan fırıncılarımıza karşı idari önlemlerimiz var" dedi.