Eyüpsultan'da

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Enerji Tasarrufu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Semineri düzenledi.



Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezinde yapılan seminere çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere ilk olarak enerji ve enerji kaynaklarının ne olduğuna dair sunum yapıldı. Ardından günümüz dünyasında yaşanan enerji sıkıntısı ve yenilenebilir kaynakların nasıl kullanılması gerektiği ve enerjiyi verimli kullanma hakkında konuşma yapan İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ) Dış İlişkiler Şefi Mehmet Şerif Sarıkaya, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve evde enerji tasarrufuyla ilgili neler yapılması gerektiğini anlattı. Günlük yaşamımıza devam ederken kullandığımız suyun, elektriğin ve gazın tasarruflu, doğru kullanımı hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptı. Soru-cevap şeklinde yapılan konuşmada öğrenciler enerji tasarrufuyla ilgili merak ettikleri soruları sordular.



Enerji tasarrufu programında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, enerji kaynaklarının doğru kullanımıyla gelecek nesillerin sıkıntı yaşamayacağına dikkat çekti. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjinin doğru kullanımıyla gençlerin büyük ve güçlü bir ülkede yaşamalarını temenni etti. Programda enerji tasarrufuyla ilgili verilen tavsiyelerden satır başları şöyleydi:



"Geleneksel akkor ampuller yerine, bu ampullerin kullandığı enerjinin yüzde 20 - 25' ini kullanan tasarruflu CFL ve LED ampuller kullanılmalı. Eski cihazlar genellikle daha çok enerji harcayarak, daha az verim sağlamaktadır. Bu cihazları verimliliği ve kalitesi yüksek, yüksek tasarruf sertifikalı cihazlarla değiştirmeli. Odada değilken ışıkları kapatılmalı. Elektrik faturalarını azaltmak, ısıtma ve soğutma sistemlerini verimli bir şekilde yönetmek için programlanabilir kaliteli bir termostat kullanılmalı. Şofbeniniz varsa, evde veya geceleri evde olmadığınızda otomatik olarak kapanacak bir zamanlayıcı takılmalı. İzolasyon eksiklikleri varsa giderilmeli. İdeal derecelerde dengede kalan ısı sayesinde, sık aralıklarla yeniden enerji gücüne ihtiyaç kalmayacağından, bu şekildeki enerjiyi verimli kullanma yolları ile enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır. Sıcak su boruları yalıtılmalı. Bu, ısı kaybını azaltır ve böylece daha fazla tasarruf için su sıcaklığı ayarının da düşürülmesi sağlanır. Suyu gereksiz ve boş yere akıtmamaya özen gösterilmeli."



Programın sonunda seminere katılan öğrencilere atık pil kutusu hediye edildi. Ayrıca Enerji Tasarrufu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Semineri 27 Şubat Perşembe günü Göktürk Sanat Merkezi'nde de yapılacak. - İSTANBUL