Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği

12.05.2022 20:52

Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği Eyüpsultan Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla ilçede bulunan özel öğrencilerin de katıldığı eğlence ve spor şenliği düzenlendi.

Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla ilçede bulunan özel öğrencilerin de katıldığı eğlence ve spor şenliği düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu şenliğe katılan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Engelli Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi öğrencileri ile birlikte, ilçedeki MEB bünyesinde bulunan okulların özel eğitim sınıfları, ilçenin özel eğitim uygulama okulu ve Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ile birlikte eğlence ve spor şenliği düzenlendi. Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda düzenlenen şenliğe Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, engelli aileleriyle çok sayıda davetli katıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken alanda özel öğrencilerin hazırladıkları ürünlerin sergilendiği stantları gezerek el emeği ile hazırlanan ürünleri inceledi. Program özel eğitim sınıfı öğrencilerinin dans gösterileri ile başladı. Programda daha sonra Alibeyköy Osmanlı Park içerisinde kurulan şişme oyun grupları, palyaço gösterileri, çeşitli aktivitelerin olduğu alanda özel çocuklar doyasıya eğlendi.

Eğlence ve spor şenliğinde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Engelliler Haftası'na isim verilmesine taraftar değilim. O yüzden konuşmamda ısrarla kullanmadım ama illaki bir isim verilecekse özel eğitim almış çocuklarımızın bugün ki gösterilerini izlediniz burada emek ve eğitim verilince neler olabileceğini hep beraber gördük. Ne kadar güzel şey sunabildiler. Şarkılar bile okuyabiliyorlar. Ben bu yüzden bu çocukların eğitim almasından yanayım. Bu işlerle yaptığımız incelemelerde epey bir çocuğun hala daha okullara buluşturulmadığını gördüm. Bu çocuklarımızın da bir an önce tespit edilip okullarımızla buluşmalarını ailelerinden ve yetkililerden rica ediyorum. Sizin aracılığınızla okumayan, eğitim görmeyen engelli çocuğumuz kalmasın" dedi.

Geleneksel sokak oyun alanlarının da oluşturulduğu şenlik alanında pamuk şeker ve mısır ikramlarının yapıldığı şenliğe katılan özel öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği
Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği
Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği
Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eyüpsultan'da Engelliler Haftası'nda eğlence ve spor şenliği - Son Dakika


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