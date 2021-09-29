EYÜPSULTAN'DA EŞİNİ BIÇAKLAYAN KADIN: AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da kendisini darbeden boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Nuran Özdemir'in, "Olay günü başımı yere doğru eğip vurmaya başladı. O sırada kafamdan kanlar aktığı görünce buzdolabının üzerinde bulunan bıçağı alarak rastgele boşluğa doğru savurdum. Çocuklarım araya girdi ayırdı, sonra eşimin yaralandığını gördüm. Elinden kurtulmak amaçlı bıçağı boşluğa savurdum. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

Olay, 22 Eylül Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Nuran Özdemir'in Eyüpsultan Sakarya Mahallesi'ndeki evinin kapısının önüne geldi. Bina içerisinde Ahmet Özdemir, Nuran Özdemir'e yüksek sesle tartışmaya ve hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine kapıyı açan Nuran Özdemir, komşuların rahatsız olduğu söyleyerek Ahmet Özdemir'e gitmesini söyledi. Bu sırada Ahmet Özdemir evin içerisine girerek Nuran Özdemir'i darbetmeye başladı. Bir süre darbedilen kadın, can havliyle buzdolabının üzerinden aldığı bıçakla Ahmet Özdemir'i göğsünden yaraladı. Kavgayı duyan komşuları, ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nuran Özdemir ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuran Özdemir sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ELİNDEN KURTULMAK AMAÇLI BIÇAĞI BOŞLUĞA SAVURDUM, ÖLDÜRMEK AMAÇLI SAVURMADIM"

Nuran Özdemir polisteki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Olay günü eşim Ahmet Özdemir Eyüpsultan'da ikamet ettiğim adrese geldi. Binanın içerisinde yüksek sesle bana hakaret etmeye başladı. Ben de kapıyı açarak gitmesini ve komşuların rahatsız olduğunu söyledim. O sırada Ahmet, kapıdan içeriye girerek başımı yere doğru eğdi ve vurmaya başladı. Bir süre beni bu şekilde dövmeye devam etti. Beni dövdüğü esnada başımdan kan aktığını görünce ondan kurtulmak için, buzdolabının üzerinde bulunan bıçağı elime aldım ve bakmadan rastgele boşluğa doğru savurdum. O esnada evde bulunan çocuklarım araya girdi ve bizi ayırdı. Ben de kurtulmak amaçlı bir odaya sığındım. Sonrasında çocuklarımın çığlıklarını duydum ve tekrar yanlarına gittiğimde Ahmet yaralanmış halde yerde yatıyordu. Elime havluyu alarak göğsüne doğru bastırdım ve 'Ahmet ne olur ölme' diye seslendim. Ben eşimi öldürmek istemedim. Elinden kurtulmak amaçlı bıçağı boşluğa savurdum, öldürmek amaçlı savurmadım."