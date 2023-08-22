Eyüpsultan'da Eski MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Eyüpsultan'da Eski MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan\'da Eski MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 22.08.2023 17:31

Eyüpsultan'da bir kafe önünde gerçekleşen silahlı saldırıda eski MHP ilçe başkanı Köksal Kaçmaz iş yerinin önünde silahla vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda Köksal Kaçmaz'ın uğradığı silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Olayda otomobili ile gelen kimliği belirsiz kişiler ile cadde üzerinde bir kafenin önüne aracını park etmiş, kafe sahibi Köksal Kaçmaz kafenin önüne araba çeken kişiden aracını başka yere çekmesini istemişti. Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası silah kullanılmıştı. Olay yerine sonradan gelen araç sahibinin arkadaşları silahlarına davranarak iş yeri sahibi olan Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı Köksal Kaçmaz'a defalarca ateş etmişti. Açılan ateş sonucunda Köksal Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken o esnada olay yerinden geçen Yunus Kaya'da kurşunlarından hedefi olarak ağır yaralanmıştı. Saldırı sonrası 5 kişilik saldırgan grubu olay yerinden araçları ile hızlıca kaçarak uzaklaşmıştı. Olay yerine gelen tarafların kafe sahibi eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'a silahla ateş açtığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yaralı olarak yerde yattığı ve elinde silah bulunan başka bir kişinin kafeye doğru silah ile ateş açtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olayı gerçekleştiren şahısların geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Eyüpsultan'da bir kafe önünde gerçekleşen silahlı saldırıda eski MHP ilçe başkanı Köksal Kaçmaz iş yerinin önünde silahla vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda Köksal Kaçmaz'ın uğradığı silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Olayda otomobili ile gelen kimliği belirsiz kişiler ile cadde üzerinde bir kafenin önüne aracını park etmiş, kafe sahibi Köksal Kaçmaz kafenin önüne araba çeken kişiden aracını başka yere çekmesini istemişti. Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası silah kullanılmıştı.

Eski MHP ilçe başkanının hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı kamerada

DEFALARCA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Olay yerine sonradan gelen araç sahibinin arkadaşları silahlarına davranarak iş yeri sahibi olan Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı Köksal Kaçmaz'a defalarca ateş etmişti. Açılan ateş sonucunda Köksal Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken o esnada olay yerinden geçen Yunus Kaya'da kurşunlarından hedefi olarak ağır yaralanmıştı. Saldırı sonrası 5 kişilik saldırgan grubu olay yerinden araçları ile hızlıca kaçarak uzaklaşmıştı.

Eski MHP ilçe başkanının hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı kamerada

TARAFLARIN SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen tarafların kafe sahibi eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'a silahla ateş açtığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yaralı olarak yerde yattığı ve elinde silah bulunan başka bir kişinin kafeye doğru silah ile ateş açtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olayı gerçekleştiren şahısların geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - 3. Sayfa

Eyüpsultan, İstanbul, MHP, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da Eski MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Eyüpsultan'da Eski MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
17:26 Eski MHP ilçe başkanının hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı kamerada
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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Eski MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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