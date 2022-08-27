Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

27.08.2022 14:26
Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler maddi hasarlı kazalara karıştı.

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler maddi hasarlı kazalara karıştı.

Alibeyköy'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ilerlemekte zorlanan sürücüler bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bu arada, O-7 Eyüpsultan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil kaza yaptı.

Otomobillerde maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan sağanağın etkili olduğu bölgede, bazı motosiklet sürücüleri köprü altında bir araya gelerek yağışın dinmesini bekledi.

Yağışın ardından bölgede yeniden güneş açtı.

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Kaynak: AA

Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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