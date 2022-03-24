Eyüpsultan'da evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu

24.03.2022 09:31
Eyüpsultan'da evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu

EYÜPSULTAN'da, apartmandaki bir daireye girmeye çalışan 3 şüpheli, ev sahibiyle yüz yüze gelince kaçtı.

EYÜPSULTAN'da, apartmandaki bir daireye girmeye çalışan 3 şüpheli, ev sahibiyle yüz yüze gelince kaçtı. Binaya giren şüphelileri bir süre sonra ev sahibinin kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 04.12'de Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cerrahi maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, bir apartmana girdi. Apartmandaki bir dairenin kapısını açan şüpheliler, ev sahibiyle yüz yüze geldi. Ardından koşarak, kaçmaya başladı. Ev sahibi de apartman girişine kadar şüphelilerin peşine takıldı.

HIRSIZLARIN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAYaşanan olay apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cerrahi maskeli kapüşonlu 3 kişinin apartmana girdiği, bir süre sonra koşarak çıktıkları ve ev sahibinin peşlerine takıldığı görülüyor.


Eyüpsultan'da evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu
Eyüpsultan'da evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu
Eyüpsultan'da evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu
Eyüpsultan'da evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu - Son Dakika


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