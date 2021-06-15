EYÜPSULTAN'DA EVİNİ SU BASAN 65 YAŞINDAKİ KADIN AMELİYATIMI ERTELEDİM - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan yağmur bazı noktalarda sele dönüştü, evleri su bastı. Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde evini su basan Gülebatın Saltan Ben hastanedeydim. Komşular beni arayıp, haber verdi. Sel bastı diye varis ameliyatımı olamadan geri geldim dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. İstanbul'un bazı ilçelerinde hayatı durma noktasına getiren yağmur nedeniyle bazı yerleri de su bastı. Eyüpsultan İlçesi İslambey Mahallesi de onlardan biriydi. İslambey Caddesi üzerindeki birden fazla dükkanın bodrum katını su bastı, esnaf kendi çabalarıyla suyu boşaltmaya çalışsa da başarılı olamadı, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri su tahliye ekipmanlarıyla, bodrum katlarını basan suyu tahliye çalışması başlattı. Bir berber dükkanının altındaki su kuyusu yağmurun etkisiyle taştı. Su çekilse de geride çamur izleri kaldı. İslambey mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokağı'ndaki birkaç apartmanın bodrum katındaki daireleri de yağmur nedeniyle su bastı. Eşyaları kullanılamaz hale gelenler önce itfaiyenin yardımıyla sonra da kendi çabalarıyla su birikintileri ve çamuru temizlemeye çalıştı.

EVİ SEL BASTIĞININ HABERİNİ ALDIM AMELİYATIMI ERTELEDİM

65 yaşındaki Gülebatın Saltan Burayı üçüncü defa su basıyor. Çocuklarım çamurdan hasta oldu. Eşyalarımın hepsi gitti. Bugün de hastanedeydim, hastanede ameliyat olacaktım olamadım. 'Hocam evleri su basmış' dedim, beyim de torunumun sünnetindeydi, onlar oradaydı, ben hastanedeydim. Komşular aradı beni, haber verdi. Sel bastı diye varis ameliyatımı olamadan geldim diye konuştu.

EŞYALARIN ÇOĞU KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ

Cengiz Saltan Ben evde değildim haber geldi, dediler ki 'evi su bastı' geldim bir baktım her taraf su içinde. Torunum hastanede sünneti vardı, telefon geldi yeğenden, geldim baktım, vaziyet bu. Eşyalar gitmiş, kullanılamaz hale gelmiş. Çek-yat, karyola hepsi, parkeler kabarmış bunların değişmesi lazım dedi.

BEN BU DÜKKANDA LAĞIM KOKUSUNDAN MÜŞTERİ TRAŞ EDEMİYORUM

Dükkanının bodrum katını su basan erkek berberi Serkan Öz Aşırı yağmurlarda su kanallarından sular geliyor dükkanın altına, bu da çevre esnafına büyük sıkıntı yaratıyor. Yıllardan beri bu böyle, bir şeyler yapılması lazım. Ben burada tıraş yapamıyorum mesela lağım kokusundan şeklinde konuştu.