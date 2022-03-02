Son dakika haber: Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da ormanın yakınında bulunan fabrikada yalıtım malzemelerinin istiflendiği alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ölen ya da yaralananın olmadığı yangını, ormana sıçramadan söndürdü.

Eyüpsultan Odayeri Mahallesi'nde, saat 09.30 sıralarında ormanın yakınında bulunan dış cephe yalıtım malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde istiflenen yalıtım malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyükbaş hayvanların olduğu ahırlara ve ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiyeye yangını haber veren Odayeri Muhtarı Cihan Şimşek , "Ben dumanın yükseldiğini görünce fabrikanın sorumlu müdürünü aradım. Dış cephe malzemesi üreten yer burası. Malzeme yanmaya çok müsait bir malzeme. Ben de hemen itfaiyeyi aradım. Büyük bir yangındı ama hiçbir yere zarar vermedi. Alt tarafta ahır var, hayvanları dışarı çıkarmaya başladık. Çok şükür can kaybımız yok. Hayvan telefi olmadı, ormana sıçramadı" dedi.

Öte yandan fabrikanın yanmaya başladığı anları çevredekiler cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, alev alev yanan yalıtım malzemelerinden gökyüzüne siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.