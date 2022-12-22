Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi

22.12.2022 14:58

İstanbul Eyüpsultan'da araç filtresi üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Eyüpsultan ilçesinde Pirinççi Mahallesi'nde bulunan araç filtresi üreten bir fabrikada çıktı. Yükselen dumanları görenler itfaiye haber verdi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ

Fabrikanın deposunda çıktığı belirlenen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya yönlendirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Alanya'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi Alanya'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi Balıkesir'de uçurumdan düşerek ağaca takılan genç kız hastaneye kaldırıldı Balıkesir'de uçurumdan düşerek ağaca takılan genç kız hastaneye kaldırıldı

İtfaiye, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Ne çalışanın hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü
14:39 Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Aşığım" diyerek Inter'de kendisine uygulanan yasağa tepki gösterdi
14:30 Oyuncu Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı
14:20 Türk-İş'ten yeni asgari ücret açıklaması: Belirlenen ücret çalışanın geçim şartlarını karşılamıyor
14:19 Berke Özer'in herkesi şaşırtan transferini başkan resmen açıkladı!
14:10 ABD Ukrayna'ya Patriot savunma sistemi vereceği duyurdu! Kremlin'den çok ağır cevap geldi
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu
13:51 Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi
13:40 Açıklanan yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte tek tek değişen tüm ücretler
11:05 "Dünyanın En İyi Köyleri" listesine Türkiye'den de bir köy de girdi, haberi alan halk büyük bir mutluluk yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 15:01:57. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement