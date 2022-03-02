Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın - Son Dakika

Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Odayeri'nde dış cephe izalasyon üretimi yapan bir fabrikanın depo olarak kullanılan alanın bahçesinde istiflenen hammaddeler yandı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın dron ile havadan görüntülenirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Odayeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dış cephe izolasyon üretimi yapan bir fabrikanın depo olarak kullanılan bahçe kısmında istiflenmiş hammaddeler de nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ormanlık alandan yükselen dumanı ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin ve dumanların yükseldiği yangın dron ile havadan görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü.