Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın

02.03.2022 11:28

Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın havadan görüntülendi Eyüpsultan'da Odayeri'nde dış cephe izalasyon üretimi yapan bir fabrikanın depo olarak kullanılan alanın bahçesinde istiflenen hammaddeler yandı.

Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Odayeri'nde dış cephe izalasyon üretimi yapan bir fabrikanın depo olarak kullanılan alanın bahçesinde istiflenen hammaddeler yandı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın dron ile havadan görüntülenirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Odayeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dış cephe izolasyon üretimi yapan bir fabrikanın depo olarak kullanılan bahçe kısmında istiflenmiş hammaddeler de nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ormanlık alandan yükselen dumanı ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin ve dumanların yükseldiği yangın dron ile havadan görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın

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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI Eyüpsultan'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Eyüpsultan'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kemerburgaz, Eyüpsultan, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde korkutan yangın - Son Dakika
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