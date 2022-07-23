EYÜPSULTAN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: HAFRİYAT KAMYONU PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

EYÜPSULTAN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: HAFRİYAT KAMYONU PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DEVRİLDİ

23.07.2022 16:59
EYÜPSULTAN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: HAFRİYAT KAMYONU PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DEVRİLDİ

EYÜPSULTAN'da yokuş aşağıya kayan hafriyat kamyonu parkın girişindeki duvara çarparak devrildi.

EYÜPSULTAN'da yokuş aşağıya kayan hafriyat kamyonu parkın girişindeki duvara çarparak devrildi. Parkta piknik yapanların büyük tehlike atlatırken Ali Güler, "Çocuklarım kıl payı kurtuldu" dedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Başak sokaktan caddeye doğru inen 34 UL 8638 plakalı hafriyat kamyonunun iddiaya göre freni tutmadı. Sürücü Ömer Eşk (35), kamyonu Atatürk Caddesi üzerindeki trafik ışıklarına doğru sürdü. Işıklara çarpan kamyonet kaldırıma çıktıktan sonra parkın duvarına çarptı. Kamyon çok sayıda kişinin piknik yaptığı Asım Yıldız Parkı'nın içine doğru yan yattı. Kazada kamyonun kasasındaki taş ve kayalar parkın içine dökülürken sürücü Ömer Eşk'in yardımına parkta oturanlar koştu.

ŞOFÖR HAFİF YARALANDI

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkan sürücü Ömer Eşk, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolun ortasına devrilen trafik ışığı direkleri itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Parkın içine dökülen hafriyatın temizliğine başlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"KAZA SIRASINDA HERKES KAÇTI

Öte yandan kaza sırasında parkta ailesiyle birlikte piknik yapanlar o anları anlattı. Zekeriya Cengiz, "Buradaki ikinci kaza oldu. Kaza sırasında burada insanlar oturuyordu. Kaza olunca herkes kaçtı, kaçmasaydık bizi de götürürdü. Şoför ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

"ÇOCUKLARIM KIL PAYI KURTULDU"

Ailesiyle piknik yapan Ali Güler ise çocuklarının kıl payıyla kurtulduğunu belirterek, "Buradan geçmeyin diye uyardık ama dinlemediler. Bugün aşağı inerken fren boşaldı. Çocuklarımızın üzerine geliyordu da şoför uyanık çıktı aracı yan yatırıp olası faciayı önledi. Kıl payı kurtardı çocukları. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Araçların buradan inişini incelesin çocuklarımızın canlarıyla oynamasınlar. Burada ufak bebeklerim vardı kıl payı kurtardık" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı BEŞİKTAŞ'TA SÜRÜCÜYÜ ŞİKAYET EDEN YOLCU SALDIRIYA UĞRADI BEŞİKTAŞ'TA SÜRÜCÜYÜ ŞİKAYET EDEN YOLCU SALDIRIYA UĞRADI
Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Ali Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: HAFRİYAT KAMYONU PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DEVRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:53 Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı
16:41 İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti
16:31 Cinsel ilişki itiraflarıyla gündemi meşgul eden Nez, şimdi de erotik dansıyla öne çıktı
16:03 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor
16:02 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacının Türk askerleriyle ilgili anısı Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
16:00 Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil
15:47 Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı
15:31 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz
15:27 Futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
15:22 İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 16:59:41. #1.12#
SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: HAFRİYAT KAMYONU PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement