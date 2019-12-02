Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü - Son Dakika

Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler gününe yönelik yürüyüş düzenledi.

Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler gününe yönelik yürüyüş düzenledi.


Göktürk Özgecan Aslan Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Yürüyüşe, yağmurlu havaya rağmen yoğun katılım gerçekleşti. Engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılan öğrenciler, hazırladıkları dövizlerle engelsiz yaşam yürüyüşüne destek verdi. - İSTANBUL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi
AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı İstanbul Barajlarında alarm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]