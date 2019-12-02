Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü
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Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler gününe yönelik yürüyüş düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler gününe yönelik yürüyüş düzenledi.
Göktürk Özgecan Aslan Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Yürüyüşe, yağmurlu havaya rağmen yoğun katılım gerçekleşti. Engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılan öğrenciler, hazırladıkları dövizlerle engelsiz yaşam yürüyüşüne destek verdi. - İSTANBUL
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