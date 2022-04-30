EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; KARŞI ŞERİDE GEÇEN MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI-2 - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; KARŞI ŞERİDE GEÇEN MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI-2

30.04.2022 09:55
EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; KARŞI ŞERİDE GEÇEN MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI-2

Uğur ŞAHİN / EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı.

Uğur ŞAHİN/ EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletli de taksiye çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri-Kaza yapan araçlar


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Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; KARŞI ŞERİDE GEÇEN MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; KARŞI ŞERİDE GEÇEN MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI-2 - Son Dakika
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