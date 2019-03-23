Eyüpsultan'da Fidanlıkta Top Mermisi Bulundu
48 dakika önce
EYÜPSULTAN'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin toprak deposunda yaklaşık 50 cm boyunda top mermisi bulundu.
EYÜPSULTAN'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin toprak deposunda yaklaşık 50 cm boyunda top mermisi bulundu. Görevlilerin polise haber vermesiyle gelen bomba imha ekipleri, mermiyi fünye ile patlattı.
Olay saat 12.00 sıralarında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgenin fidanlık kısmının toprak depolama bölümünde kepçeyle çalışan işçiler, top mermisini fark etti. Çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından durum, bomba imha ekiplerine bildirildi. Fidanlığa giren bomba imha uzmanı ekipleri, mermiyi inceledi ve ardından fünye ile patlattı.
Top mermisinin fidanlığa taşınan topraklara geldiği bildirildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:22 Kaynak: DHA
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