Son Dakika Haberleri: EYÜPSULTAN'DA FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİL İNŞAAT BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİL İNŞAAT BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİL İNŞAAT BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

6 saat önce

Eyüpsultan'da otomobilini park etmeye çalışan sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca inşaat boşluğuna düştü.

EYÜPSULTAN'DA FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİL İNŞAAT BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, System.String[]

Eyüpsultan'da otomobilini park etmeye çalışan sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca inşaat boşluğuna düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çırçır Mahallesi Nur sokakta yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilini park etmeye çalışan yabancı uyruklu kadın sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki inşaat alanına düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kadın, otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanına düşerek ters dönen otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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İnşaat boşluğuna düşen otomobil

Kazanın yaşandığı sokak

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:22 Kaynak: DHA
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