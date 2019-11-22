Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da fren yerine gaza basınca otomobil inşaat boşluğuna düştü
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Eyüpsultan'da fren yerine gaza basınca otomobil inşaat boşluğuna düştü

6 saat önce

EYÜPSULTAN'da otomobilini park etmeye çalışan sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca inşaat boşluğuna düştü.

Eyüpsultan'da fren yerine gaza basınca otomobil inşaat boşluğuna düştü, System.String[]
EYÜPSULTAN'da otomobilini park etmeye çalışan sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca inşaat boşluğuna düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çırçır Mahallesi Nur sokakta yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilini park etmeye çalışan yabancı uyruklu kadın sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki inşaat alanına düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kadın, otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanına düşerek ters dönen otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:15 Kaynak: DHA
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