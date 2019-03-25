Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını

Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını

1 saat önce

Eyüpsultan'da bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını, System.String[]
Eyüpsultan'da bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Nihal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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