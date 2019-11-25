Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da gecekondu yangını
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da gecekondu yangını - Son Dakika

Eyüpsultan'da gecekondu yangını

6 saat önce

Eyüpsultan'da madde bağımlılarınca çıkarıldığı iddia edilen metruk gecekondudaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da madde bağımlılarınca çıkarıldığı iddia edilen metruk gecekondudaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rami Yeni Mahalle Rüstem Çıkmazı'ndaki 2 katlı gecekonduda yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın bir süre sonra söndürüldü. Mahalle sakinlerinin, "Binada madde bağımlılarının kaldığını ve yangını onların çıkarmış olabileceğini" belirtmesi üzerine, itfaiye ekipleri bölgede arama yaptı.

Ekiplerin incelemesi sonucu yanan gecekonduda herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit etildi.

Yangın nedeniyle bina kullanılamaz gele geldi.

Eyüpsultan'da gecekondu yangını

Yeni Mahalle, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar Külliye'deki iddialara 'Doğrudur' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine açıklık getirdi: Erdoğan'ın CHP içişlerine karışmasını kastettim Türkiye karşıtı tasarının Senato'da oylanmasını reddeden Lindsey Graham, kararının gerekçesini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 09:33:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da gecekondu yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]