Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da gecekondu yangını: evde yaşanan panik görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Eyüpsultan'da gecekondu yangını: evde yaşanan panik görüntülendi

30 dakika önce

Eyüpsultan'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken çatıyı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede döndürüldü.

Eyüpsultan'da gecekondu yangını: evde yaşanan panik görüntülendi, System.String[]
Eyüpsultan'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken çatıyı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede döndürüldü. Yangın sırasında evde yaşayanlar ve kedilerin dışarı çıkmasına yardımcı olan bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

Eyüpsultan'da iki katlı bir gecekondunun çatışında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.  Yangın; Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Çömlekçiler Arkası  Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 22: 30 sıralarında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Fatih, Şişli ve Eyüpsultan itfaiyeleri müdahale etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.

"4-5 KİŞİ VE KEDİLERİ DIŞARI ÇIKARDIK"
Yangın esnasında içeri girip evde bulunanların ve kedilerin dışarı çıkarılmasına yardımcı olan Eyüp Oluklupınar isimli bir genç ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oluklupınar şöyle konuştu: "Rast gele yolda yürüyordum baktım yangın çıkmış. Arkadaşımızın da evi direk koştuk. İçeride insanlar vardı 4-5 kişi, hepsini çıkardık. içeri de kediler de vardı onları da kurtardık. Bu anları da cep telefonumla videoya çektim.  Allah'a şükür kimse yok evde rahatız"


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Cani adam, bahçede odun kesen komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 01:13:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da gecekondu yangını: evde yaşanan panik görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]