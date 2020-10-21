Eyüpsultan'da geleneksel sanatçılar buluşması - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği "Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi"nde 41 sanatçının 41 eseri sanatseverle buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık fuaye alanında açılan sergide hat, ebru, mozaik, çini, kat-ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi gibi geleneksel sanat dallarında çalışmalar yapan 41 sanatçının 41 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yaptığı programa sanatçılar ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

Programda konuşan Başkan Köken, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte sanat ve sanatçıya destek verilmesi gerekiyor. Halkımızın motivasyonunu yüksek tutmalıyız. Sanatla ilgilenince aynı zamanda toplumsal farkındalığı da ortaya koyabilecek çalışmalar ortaya çıkarabiliyoruz. Eyüpsultan Belediyesi bundan sonraki süreçte sanatın devam etmesini sağlayacak birtakım çalışmaların gerçekleşeceği bir yer olacak. Halkımız hangi sanat dalıyla ilgilenmek istiyorsa hepsinin bir karşılığı olacak" ifadelerini kullandı.

Serginin küratörlüğünü yapan Minyatür Sanatçısı Leyla Kara, "Eyüpsultan kadim bir belde, bu belde de geleneksel sanatçıların birçoğunu bir araya getirmeye çalıştık. Sergide 41 parça eser var. Her sanatçıdan birer parça eser alındı. Geleneksel sanatlarla ilgilenen ya da izleyicisi olan kişilere bir seçki sunuldu" diye konuştu.