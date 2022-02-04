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Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi - Son Dakika

Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi

04.02.2022 14:08

Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildiİSTANBUL Eyüpsultan'da geri dönüşüm tesisine plastik hammadde taşıyan kamyon aşırı yükten dolayı yan yattı.

Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi

İSTANBUL Eyüpsultan'da geri dönüşüm tesisine plastik hammadde taşıyan kamyon aşırı yükten dolayı yan yattı. Kamyonda bulunan lastik hammaddelerin yola saçıldı.

Kaza, Rami Kışla Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Hasan Kuru hakimiyetindeki 34 UZK 22 plakalı Mitsubishi Canter kamyon, virajı dönerken aşırı yükten dolayı yan yattı. Kamyonun kasasında bulunan plastik hammaddeler yola saçıldı. Kamyon sürücüsü Hasan Kuru ve yan koltukta oturan şirket çalışanı kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyondan devrilen plastik hammaddelerin yolun kenara alınmasıyla yolun bir şeridi trafiğe açıldı. Mazotun yola aktığı diğer şerit ise kumlama ekibi gelene kadar trafiğe kapandı. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi
Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi
Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi
Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi
Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi
Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi
Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi

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Kışla Caddesi, geri dönüşüm, Hasan Kuru, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yük nedeniyle devrildi - Son Dakika
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