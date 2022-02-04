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EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ

04.02.2022 14:05

EYÜPSULTAN'da, plastik geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyon, aşırı yük nedeniyle girdiği virajı alamayarak yan yattı.

EYÜPSULTAN'da, plastik geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyon, aşırı yük nedeniyle girdiği virajı alamayarak yan yattı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, plastik malzemeler yola saçıldı; yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Rami Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Abdi İpekçi Caddesi'nden Rami Kışla Caddesi'ne dönen Hasan Kuru idaresindeki 34 UZK 22 plakalı plastik geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alamayarak yan yattı. Kamyon sürücüsü ile beraberindeki kişi, kazayı yara almadan atlatırken plastik malzemeler yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapatarak araçların kontrollü şekilde geçişini sağladı. Kaza nedeniyle yolun iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen kamyondan yola saçılan geri dönüşüm malzemeleri, iş makinesi yardımıyla başka bir kamyona yüklendi. Devrilen kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ
EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ
EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ
EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ
EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ

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Kışla Caddesi, geri dönüşüm, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika
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