Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da geri dönüşüme katkı
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Eyüpsultan'da geri dönüşüme katkı

2 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, kullanım ömrü dolan elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla topluyor.

Eyüpsultan'da geri dönüşüme katkı, System.String[]
Eyüpsultan Belediyesi, kullanım ömrü dolan elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla topluyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla; bilgisayar, buzdolabı, klima, elektrik süpürgesi, çamaşır-bulaşık makineleri, fırınlar, küçük ev aletleri gibi elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümü sağlanıyor.
Doğaya geri dönüşü olmayan zararlar veren bu elektrikli ve elektronik atıklar, her perşembe, Eyüpsultan'da yaşayan vatandaşların evlerinden alınıyor.

Belediyenin "444 30 00" numaralı telefonundan detaylı bilgi alınabiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:52 Kaynak: AA
Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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