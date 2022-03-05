Son dakika... Eyüpsultan'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Eyüpsultan'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada

05.03.2022 10:33

Edinilen son dakika haberine göre Eyüpsultan'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada Eyüpsultan Göktürk'te bulunan bir siteye izinsiz giren kişi, güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

Eyüpsultan'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan Göktürk'te bulunan bir siteye izinsiz giren kişi, güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Göktürk Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, sitenin içine izinsiz giren bir kişi güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan kişiyle güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada bıçakla yaralanan olmadı. Olay anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son dakika... Eyüpsultan'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada
Son dakika... Eyüpsultan'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada
Son dakika... Eyüpsultan'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada

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Güvenlik Görevlisi, Eyüpsultan, Göktürk, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Eyüpsultan'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada - Son Dakika


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